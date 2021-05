Monreale, una postazione mobile di raccolta rifiuti in via Venero per la tutela del decoro urbano

Lo annuncia l’assessore all’Igiene Urbana, Totò Grippi. Partirà domani

MONREALE, 17 maggio – L’amministrazione comunale, per migliorare il servizio di raccolta rifiuti a Monreale, ha organizzato una serie di incontri con i rappresentanti dei condomini per pianificare interventi a tutela del decoro urbano e della salute pubblica dei cittadini.

Si è iniziato con la convocazione dei rappresentanti dei condomini di via Venero ed in particolare dei palazzi che vanno dalla piazzetta “Padre Pio” a via della Repubblica, poiché come ha spiegato l’assessore all’Igiene Urbana Totò Grippi, in questo tratto di strada spesso non vengono rispettate le regole e gli orari stabiliti dal piano raccolta comunale, creando problemi per gli stessi residenti.



“In accordo con alcuni amministratori e residenti - ha dichiarato Grippi - abbiamo trovato la soluzione che è quella di realizzare una postazione mobile in forma sperimentale a piazzetta Basile, dove far confluire i rifiuti giornalieri che sarà attiva dalle 6 alle 11. Il servizio partirà domani, martedì 18 maggio, e verrà messo a disposizione oltre che per i residenti della zona, anche gli altri cittadini e commercianti della città”. “Riteniamo che questa sia la soluzione giusta - conclude Grippi – per evitare di trovare cumuli di rifiuti per strada. Nei prossimi giorni gli incontri proseguiranno per risolvere ulteriori problematiche con altri condomini di altre vie”.