Bonifica in via Olio di Lino, un po' Palermo, un po' Monreale: serve operazione congiunta

Bonifica in via Olio di Lino, un po' Palermo, un po' Monreale: serve operazione congiunta

Il sindaco risponde ai residenti: ''Richiesta inviata all'assessorato palermitano''

MONREALE, 25 maggio – Da una parte della strada Monreale, dall'altra Palermo. Può suonar strampalata, ma nei fatti è effettivamente così la situazione in via Olio di Lino.

Almeno fino all'incrocio con la via Molara, infatti, l'ubicazione dei confini è alquanto complicata e – va da sé – ottemperare alle richieste dei residenti risulta essere alquanto complesso. E' ciò che in sintesi sta avvenendo con la richiesta di bonifica di ambedue i lati della strada, ultimamente inoltrata dai residenti a fronte di una condizione dell'intero tratto chiaramente contestabile. La presenza di folte sterpaglie proprio ai margini della carreggiata (stretta in alcuni casi) è motivo di una più che plausibile preoccupazione da parte di chi vive e pratica quotidianamente l'arteria di collegamento tra Monreale e il capoluogo. Pattume ammassato in alcuni punti specifici proprio a bordo strada poi non fa altro che dar completezza a un quadro già di per sé spiacevole, con la possibilità di dar vita a maleodori e topi.

Chiaro che pensare di ripulire soltanto un lato della strada – quello di competenza del Comune di Monreale in questo caso – è un'operazione pressoché nulla, oltre che fondamentalmente incompleta. Per tale ragione, proprio in virtù di una definitiva compiutezza della bonifica, il sindaco tiene a far sapere ai residenti anche della parte palermitana che, stante la competenza dell'altra amministrazione, ha già fatto richiesta per ovviare a un'operazione congiunta che – in soldoni – non vada a scontentare nessuno con un'opera che si esplichi indistintamente su tutto il tratto.