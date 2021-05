Monreale, altri tremila vaccini in questo weekend

Funziona ancora l’organizzazione. La speranza è quella di rendere l’hub permanente

MONREALE, 30 maggio – Chiude con quasi tremila vaccinazioni il punto vaccinale di San Gaetano di questo weekend. Ha funzionato anche questa volta alla grande l’organizzazione messa a punto da Comune di Monreale e ASP Palermo.

Grandissima adesione da parte di maturandi, anziani, cittadini che hanno avuto la possibilità di ricevere il vaccino vicino casa. Sette i punti di accettazione e nove per la somministrazione. Oltre ai medici, infermieri e personale amministrativo dell’Asp hanno dato un grosso contributo i farmacisti locali che si sono attivati per la comunità monrealese. Grazie agli elenchi predisposti dagli uffici comunali ogni ora sono state inserite 100 persone, consentendo agli operatori di lavorare con estrema serenità, senza lunghe attese nè tempi lunghi.

Grande soddisfazione per il direttore del Pta Biondo Antonino Traina e per il sindaco Alberto Arcidiacono che ha rivolto un ringraziamento alla manager dell’Asp Daniela Faraoni ed a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa.