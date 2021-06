Pioppo, bonificata la scorciatoia accanto alla scuola Margherita di Navarra

Da anni non facilitava ai residenti della via Silvio Pellico di poter accedere alle proprie abitazioni

MONREALE, 9 giugno – A curare l'intervento, definitivamente completato oggi, è stata la ditta Farnese, ovviamente sotto coordinamento diretto del Comune di Monreale.

Una scorciatoia, quella oggetto della bonifica, che certamente avrebbe facilitato e non poco l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti della via Silvio Pellico. Sterpaglie, rovi ed erbacce inoltre – specialmente con le temperature elevate – avrebbero alimentato la proliferazione di insetti e incuria, particolarmente spiacevoli se in presenza di un luogo frequentato da bambini. La strada, infatti, costeggia la cancellata perimetrale della scuola Margherita di Navarra di Pioppo.

A richiedere l'intervento è stata tutta la Consulta di Pioppo. Oltre ai ringraziamenti espressi nei confronti dell'amministrazione comunale, il delegato di frazione Giuseppe D'Alcamo ha voluto congratularsi anche con la ditta Farnese, esecutrice materiale dei lavori.