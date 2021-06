Una giornata a palazzo D’Orleans per un gruppo di ragazzi dell’associazione Con.Vi.Vi l’autismo

L'esperienza a conclusione del pprogetto "Peer Education"

MONREALE, 16 giugno – Una giornata insieme al presidente della Regione Nello Musumeci, a Palazzo D’Orleans, per un gruppo di ragazzi autistici. Si avvia a conclusione il progetto “Peer Education”, cofinanziato dall’associazione “Con.Vi.Vi. l’autismo e dalla Presidenza della Regione, che si è snodato fra visite all’istituto zooprofilattico, la Sala Rossa di Monreale, il museo Santa Caterina di Monreale, Villa Giuli, il Forum e Palazzo D’Orleans.

Un alito di normalità per questi ragazzi alle prese con notevoli difficoltà nella vita quotidiana, impegnati in attività di routine per i loro coetanei come prendere un mezzo pubblico, acquistare un biglietto, pagare al bar, condividere momenti di evasione. Un impegno condiviso dalla presidente Loredana Chiamone, dalla sua vice Marzia Di Franco e dalla coordinatrice Santina Alduina. Alla visita era presente anche Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale e segretario particolare del presidente Musumeci, da sempre vicino all’associazione cui non ha mai fatto mancare il suo incoraggiamento e appoggio.

“Abbiamo trascorso – hanno detto il presidente Chiamone e la coordinatrice Alduina – una giornata bellissima. I ragazzi erano felici, il presidente Musumeci ci ha accompagnati nella visita del Palazzo ed ha mostrato grande sensibilità nei loro confronti. Hanno fatto molte domande e non dimenticheranno questa esperienza. È stato un momento prezioso per il quale ringrazio Musumeci e Marco Intravaia”.

Il progetto procederà con altri momenti importanti, fra cui una visita alla Caserma Scianna, col supporto delle psicologhe Anna Rosaria Calvo, Stefania Gambino e Valeria Amaro e col supporto dell’associazione “Protezione civile evergreen”, di cui ringraziamo il presidente Emanuela Terzo.