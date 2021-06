Si chiude la tregiorni vaccinale all’hub di San Gaetano con 1.500 dosi somministrate

Ancora una volta impeccabile l’organizzazione allestita dall’amministrazione comunale

MONREALE, 20 giugno – Sono circa 1.500 i cittadini monrealesi che da venerdì ad oggi pomeriggio si sono vaccinati al centro vaccinazioni di San Gaetano. Lo spazio è in funzione dallo scorso 14 maggio quando per la prima volta é stato allestito il punto vaccinale.

In questo turno sono state somministrate dagli over 12 in su,prime dosi e richiami della prima dose, Moderna, Pfizer e AstraZeneca. L’operazione é stata condotta grazie ad una sinergia comune ed Asp , voluta dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e guidata dal direttore del PTA Biondo dottor Antonino Traina con il valido supporto della dottoressa Rossana Renda e del personale amministrativo e sanitario dell’Asp e del Comune di Monreale.

Importante é stato il supporto dei farmacisti locali , degli infermieri e delle associazioni di volontariato della Protezione Civile.

I 1.500 di quest’ultima tornata si sommano ai circa 4.000 dei due precedenti appuntamenti che portano pertanto a circa 5.500 i vaccinati nell’hub monrealese.