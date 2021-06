Veneziano-Novelli, vanno in pensione la dirigente Moneti ed altri dieci tra insegnanti e personale Ata

Il saluto dei colleghi nel corso di una serata conviviale. LE FOTO

MONREALE, 25 giugno – Grande gioia per il traguardo raggiunto, allegria, ma anche tanta partecipazione emotiva e commozione hanno caratterizzato mercoledì scorso la cerimonia di saluto alla dirigente scolastica Beatrice Moneti e a otto docenti, quattro della primaria Novelli e quattro della media Veneziano.

I docenti che hanno concluso con quest’anno scolastico la loro carriera di insegnamento e si apprestano ad andare in pensione sono Michela Rescica, Anna Maria Quadrante, Graziella Siracusa e Maria Pia Casamento, storiche insegnanti della scuola primaria Novelli, che hanno formato e fornito le basi culturali a folte schiere di scolari monrealesi, Adriana Lunardo, insegnante di matematica e scienze di lungo corso, per tanti anni collaboratrice e da un paio di anni anche vicaria della preside Beatrice Moneti, Carla Giglio, docente di lettere, anche lei decana e colonna portante della scuola monrealese, Roberto Oddo, docente di musica e vera e propria istituzione della Veneziano in cui ha prestato servizio per quasi 40 anni e Graziella Piccione, docente di musica al suo secondo anno di servizio nella scuola media monrealese. Si uniscono a questo folto gruppo e terminano la loro carriera lavorativa anche il collaboratore Rusticano e l’amministrativo Madonia.



Come già detto, anche la dirigente Beatrice Moneti si appresta ad essere collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, a partire dal prossimo 1 settembre. Alla guida, prima della Veneziano e poi, da due anni, del nuovo istituto comprensivo Veneziano-Novelli, la preside ha ricevuto dai presenti parole di elogio e di stima per la serenità e l’equilibrio con cui ha guidato le scuole monrealesi (si ricordano tra l’altro anche i periodi in cui è stata reggente alla Morvillo e alla Guglielmo II) negli ultimi dieci anni. Il sindaco Alberto Arcidiacono, accorso a salutare la dirigente, l’ha ringraziata per la sua collaborazione al fianco dell’amministrazione comunale e per il servizio svolto in questi anni alla cittadinanza attraverso la sua guida assidua, ma sempre pacata e moderata.

Alla cerimonia di saluto si sono uniti docenti attuali e passati della scuola, ma anche le dirigenti Francesca Giammona e Patrizia Roccamatisi per congratularsi con la preside Moneti, e il dirigente “emerito”, anche lui in pensione Stefano Gorgone, che ha tracciato un ricordo di tutti i docenti della scuola, con alcuni dei quali ha condiviso anche parte del suo percorso alla guida della scuola monrealese, e ha ringraziato la dirigente per la professionalità, il garbo e la serenità con cui ha amministrato la scuola.

La Moneti, dal canto suo, ha ringraziato tutti i docenti, collaboratori, personale ausiliario e amministrativo in un lungo ed emozionato discorso alla platea dei presenti.

La serata si è quindi avviata all’epilogo tra applausi, foto, aneddoti, ricordi e commozione dei neo pensionati, dei loro familiari e dei colleghi intervenuti.