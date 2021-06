Prevenzione incendi, il Comune alla ricerca di associazioni di volontariato

Pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse: le mansioni riguardano l'avvistamento e la prevenzione

MONREALE, 28 giugno – Il periodo è quello, il caldo pure. Se il vecchio detto che la prevenzione è sempre meglio della cura è ancora valido, allora il Comune di Monreale sembra aver sposato la stessa filosofia.

Proprio oggi infatti è stata resa pubblica la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Monreale per l'affidamento a una o più associazioni di volontariato di protezione civile, abilitata al servizio ''Antincendio ad Alto Rischio'', delle attività di sorveglianza e avvistamento. Le alte temperature registrate nel corso di queste settimane e il conseguente l'abbassamento del grado di umidità della vegetazione – specialmente se associate a venti di scirocco e libeccio – rischiano seriamente creare condizioni favorevoli all'innesco di incendi. Fatti ai quali, purtroppo, nel corso degli anni ci siamo abituati nostro malgrado a raccontare, in alcuni casi addirittura ritrovandoci a ringraziare la sorte per il peggio scampato.

Le associazioni di volontariato che verranno successivamente scelte e selezionate saranno impegnate – nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre – nell'attività di avvistamento e prevenzione degli incendi di interfaccia a supporto dell'amministrazione comunale. Tra le mansioni, l'assistenza alla popolazione, il supporto ai reparti dei Vigili del Fuoco, al Corpo Regionale Forestale, all'ufficio comunale di Protezione Civile, il pattugliamento delle aree a rischio e interventi sul fuoco, in occasione di incendi di interfaccia con particolare attenzione agli allerta meteo per rischio incendi e ondate di calore.