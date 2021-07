Coronavirus, tornano a salire i nuovi casi in Sicilia: sono 219

Dalla prossima settimana sarà possibile accedere al vaccino anche presso gli istituti scolastici. Continua ad avanzare la variante delta

PALERMO, 8 luglio – Stando alle dichiarazioni dl direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni (nella foto), a partire dalla prossima settimana la campagna vaccinale coinvolgerà anche i plessi scolastici.

Personale docente e non docente, studenti e genitori potranno accedere al farmaco direttamente nelle scuole: “L'obiettivo è di far sì che a metà settembre, quando avranno inizio le lezioni, ci sia il maggior numero di studenti e di personale scolastico vaccinato” ha spiegato Faraoni.

15 casi corrispondenti alla variante delta in soli tre giorni: è questo il bilancio dei tamponi risultati positivi all’aeroporto di Punta Raisi, che ha interessato passeggeri asintomatici provenienti dal Portogallo e dalla Spagna. In tutta l’Isola sono 219 i contagi da coronavirus accertati nelle ultime ventiquattro ore, su 4.860 tamponi molecolari e 6.990 test rapidi, di cui 44 a Palermo e 52 in provincia di Catania.

Non sono emerse nuove vittime e i dimessi guariti sono 119, mentre il numero degli attuali positivi si attesta a 3.457 unità; di questi, 148 sono ricoverati con sintomi e 20 in terapia intensiva (+2). Le somministrazioni processate, tra prime e seconde dosi, hanno raggiunto quota 4.140.122, e in tutta Italia sono stati registrati 1.394 nuovi casi di Covid-19 e 13 decessi, con un tasso di positività dello 0,8%.