Ospedale Ingrassia, messa di Natale con il vescovo Isacchi

Il dg Faraoni: “Le sue parole sono motivo di conforto e stimolano ad un impegno sempre maggiore”

PALERMO, 19 dicembre – L’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ha officiato ieri mattina la messa in vista del Natale nella cappella dell’ospedale Ingrassia di Palermo.

Presenti, oltre agli operatori del nosocomio, il direttore generale Daniela Faraoni, il direttore sanitario Antonino Levita ed il direttore amministrativo Ignazio Del Campo.

Il manager dell’Asp ha ringraziato l’arcivescovo per la vicinanza ed il supporto costante ai lavoratori e soprattutto ai pazienti ricoverati in ospedale. “Le sue parole – ha sottolineato Daniela Faraoni – rappresentano motivo di conforto, ma soprattutto da stimolo ad un impegno sempre maggiore per soddisfare pienamente i bisogni di salute della comunità che ha il diritto di trovare risposte certe e rapide.

L’ospedale Ingrassia – ha concluso il direttore generale dell’Asp – può contare su professionisti di assoluto valore, il cui impegno con attività spesso all’avanguardia, richiama l’interesse di utenti provenienti anche da altre Regioni. Presto si avvieranno anche i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’Ospedale che sarà adeguato ai più moderni standard di edilizia sanitaria”.