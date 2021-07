Covid, 192 nuovi casi in Sicilia e due morti

Prosegue la campagna di vaccinazione nell’Isola

PALERMO, 10 luglio – 192 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ questo il bilancio della situazione covid nell’Isola. La cifra emerge dai 10.201 tamponi processati. Il dato, pertanto, evidenzia un lieve calo dei contagi rispetto a ieri (-4%), con un tasso di positività che scende all'1,9%.

Al tempo stesso si registrano due morti, per un totale di 5990 vittime della pandemia. Ad affermarlo è il bollettino odierno del ministero della Salute. L'Isola oggi è la terza regione per numero di contagi, dopo Campania, 210, e Lombardia, 205.

Sebbene si registri un calo della curva rispetto a ieri, resta alta l'attenzione sull'aumento riscontrato negli ultimi giorni. Infatti, rispetto a sabato scorso (134), si registra un incremento dei casi del +43%.



Frattanto, dopo la vaccinazione nella spiaggia di Magaggiari e nei luoghi della movida di Terrasini, gli operatori dell’Asp di Palermo hanno fatto tappa a Montemaggiore Belsito, ieri a Borgetto ed oggi nella Moschea di via Celso a Palermo (nella foto). Quest’ultima iniziativa rivolta, prevalentemente, alla comunità tunisina, è stata realizzata dall’Asp nell’ambito del progetto nato dalla partnership tra l’Arcidiocesi di Palermo – Ufficio Diocesano per la pastorale della Salute, il Centro Diocesano Confraternite, la Confraternita di S. Andrea degli Aromatari ed il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta.

Alla presenza, tra gli altri anche del console tunisino, Jalel Ben Belgacem, sono state più di cento le persone di tutte le fasce di età vaccinate con il siero Pfizer.

“L’Asp, come è nella sua mission aziendale e come è nel cuore dei suoi operatori, non si ferma e va incontro a tutti – ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Daniela Faraoni - siamo presenti in provincia e siamo presenti in tutte le realtà cittadine. Siamo soddisfatti dalle risposte ricevute e siamo sempre più convinti di dovere andare incontro ai nostri utenti raggiungendoli, sia nei luoghi di villeggiatura, sia nei luoghi di culto o di aggregazione”.

Intanto proseguirà anche nella giornata di lunedì 12 luglio la sessione di vaccinazioni nell’Isola di Lampedusa, dove il 66,5% della popolazione residente ha, già, ricevuto la doppia dose di siero.