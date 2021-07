A settembre Monreale diventerà un set cinematografico di un thriller

Oggi l’incontro in Sala Rossa con il regista

MONREALE, 14 luglio – Stamane, presso la Sala Rossa del Comune di Monreale, si sono incontrati l’assessore alla Cultura, Rosanna Giannetto, Manuela Quadrante consulente per l’amministrazione per le attività relative allo spettacolo e promozione del territorio, Biagio Cigno presidente dell’associazione Liberi di Lavorare ed il regista Julio Lope della Geo Global Car Wah di origine peruviana.

Il sindaco era assente in quanto impegnato in altri affari istituzionali ma ha fatto sapere di essere favorevole all’iniziativa. La Geo Global che sta attualmente girando un film a Palermo, nel mesi di settembre/ottobre realizzerà un altro film e Monreale è stata scelta come set cinematografico.

La società di produzione, ha dato formalmente incarico all’Associazione Liberi di Lavorare di occuparsi della parte logistica organizzativa e delle eventuali assunzioni.



Ciò consentirà di diffondere nel mondo l’immagine della nostra cittadina: il film, infatti, verrà distribuito in America e negli stati dell’America Latina e potrà un impulso anche alla nostra economia. Biagio Cigno ha chiesto che gli operatori e gli attori della troupe venissero allocati presso le attività ricettive locali (B&B), come pure che venissero utilizzati gli esercizi di ristorazione del luogo. Stesso discorso per quanto riguarda le eventuali comparse che verranno prese in loco.

L’assessore Giannetto, a nome di tutta l’amministrazione ha ringraziato per la scelta e si adopererà al pari di tutti i componenti della giunta affinché tutti gli adempimenti burocratici necessari (permessi, autorizzazione, ecc. ecc.) vengano tempestivamente risolti.

Non anticipiamo nulla della trama, sappiamo solamente che si tratta di un thriller che alla fine vedrà il protagonista, dopo una vita negativa, riscattarsi.