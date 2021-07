Torna la segnaletica stradale al semaforo di via Venero

Operai al lavoro in queste ore, traffico alternato per le vetture

MONREALE, 23 luglio - Si sta provvedendo proprio in queste ore alla posa della nuova segnaletica stradale, al semaforo di via Venero.

L'intervento si era reso particolarmente necessario considerato che, con i lavori di scavo del manto stradale per la realizzazione dei nuovi semafori in sostituzione del vetusto segnalatore unico, le tracce della segnaletica - e in particolar modo quelle delle strisce pedonali di attraversamento - erano state praticamente abolite.

Con la definitiva entrata in funzione dei semafori, facendo fronte alla richiesta di alcuni cittadini, si è dunque provveduto nel più breve tempo possibile al ripristino non solo delle strisce zebrate, ma anche della linea d'arresto per i mezzi. Al momento, con gli operai che stanno ancora intervenendo all'incrocio, il traffico procede alternativamente.