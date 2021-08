Meteo, la colonnina del termometro sale ancora: domani si arriva a 40 gradi

Previsto livello massimo per le ondate di calore

PALERMO, 3 agosto – Riviste al rialzo le previsioni per quanto riguarda le ondate di calore. La Protezione Civile, infatti, ha emesso oggi un nuovo avviso per rischio incendi e ondate di calore.

Il documento prevede, per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto, nella provincia di Palermo, temperature percepite fino a 40°C livello 3 (rosso). Il livello massimo permane anche per la giornata di giovedì 5 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 37° C (livello 3, rosso).

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di "attenzione" (colore rosso).