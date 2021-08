Servizio scuolabus, al via le istanze

Pubblicato l’avviso pubblico dal Comune di Monreale per la presentazione delle istanze

MONREALE, 20 agosto – È stato pubblicato dal Comune di Monreale l’avviso pubblico che avvia la presentazione delle istanze per usufruire del servizio scuolabus comunale.

A tal fine, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale il relativo modello di domanda per la richiesta del servizio per l’anno scolastico 2021/2022. All’istanza, debitamente compilata, vanno allegati fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del codice fiscale, una fotografia dell’alunno.

Le istanze dovranno essere consegnate presso l’ufficio della Pubblica Istruzione sito in via Venero 117 o inviate all’indirizzo di posta elettronica pubblicaistruzione@monreale.gov.it.

Dal Comune fanno sapere che il servizio scuolabus prevede la compartecipazione attraverso un contributo mensile da parte degli utenti, che varia in relazione al numero di figli, come indicato nell’apposito modulo da far pervenire entro il 5 di ogni mese.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 091 6564313/314.