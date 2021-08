Attraversa…incrociando le dita

Un punto abbastanza critico tra la vie Circonvallazione e Santa Liberata

MONREALE, 21 agosto –Il ripristino del manto stradale e l’installazione del nuovo impianto di illuminazione, sono fattori che consentono oggi, ai conducenti, di percorrere l’arteria in maniera confortevole e, di certo, in estrema sicurezza: non vi azzardate però ad abbassare la guardia.

Perché, seppur doverosa sia la premessa, altrettanto necessario è constatare che, superare la Circonvallazione attraverso via Santa Liberata (in direzione Aquino), risulta essere al momento rischioso se consideriamo quel cumulo di vegetazione spontanea: chi proviene da via Strada Ferrata, non può ignorare che, la visuale alla propria sinistra, è di fatto ostruita da un groviglio di sterpaglie che non consentono al conducente di vedere, né percepire, le vetture provenienti da Palermo.

Ovviare al problema, vuol dire dunque proseguire ancora per qualche centimetro in avanti fino ad invadere la corsia, rischiando pertanto di provocare un sinistro. Un tratto critico che necessita, nell’immediato, di ricevere quelle normali operazioni di diserbamento presso l’area interessata, volte alla disostruzione del campo visivo.

Tuttavia, scaramantici o no e, nell’attesa di un primo intervento, vi consigliamo di incrociare le dita: la possibilità di veder comparire il motociclista scellerato di turno, da dietro quella curva, non è da escludere.