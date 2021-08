Emergenza incendi, Forza Italia lamenta lo stato di abbandono delle aree verdi comunali

La denuncia del gruppo consiliare alla luce dell’ordinanza sindacale per la bonifica dei terreni privati

MONREALE, 22 agosto – Arriva dal gruppo consiliare di Forza Italia la denuncia dello stato di abbandono di intere aree verdi comunali a rischio incendio.

Alla luce dell’ordinanza sindacale che ordina la bonifica dei terreni privati, secondo i consiglieri del gruppo consiliare ci sarebbe una vera contraddizione in termini se si osserva l’incuria in cui versano intere aree verdi comunali.

''Bisogna riconoscere - affermano i consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo - a questa variopinta amministrazione due primati: quello in selfie e quello in paradossi e controsensi. Abbiamo apprezzato l’emissione da parte del sindaco dell’ordinanza - per la verità ripetuta annualmente - che obbliga i privati a tenere puliti i giardini in funzione di prevenzione incendi. Peccato però- continuano i consiglieri - che il sindaco abbia dimenticato di tenere puliti gli spazi comunali''.

I due consiglieri comunali invitano l’amministrazione comunale a garantire la pulizia degli spazi verdi comunali.

''È paradossale - continuano Terzo e Vittorino - che in un momento caratterizzato da incendi dolosi che hanno devastato centinaia di ettari di bosco, aree come quelle dell’arteria che dal centro conduce alla Caserma dei Carabinieri, dove insistono numerosi palazzi e le scuole, sia totalmente invasa da arbusti che potrebbero prendere fuoco creando gravissime condizioni di pericolo. Per non parlare poi dell’intera via Regione Siciliana che conduce alla Frazione di San Martino delle Scale, teatro di enormi incendi e colma su entrambe le carreggiate di erbacce alte oltre un metro che creano un costante pericolo di incendi. Riteniamo assurdo ed irresponsabile che un’ordinanza, accompagnata dalla immancabile foto, obblighi i privati alla pulizia dei terreni, lasciando invece in abbandono gli spazi comunali. La disattenzione estiva dell’amministrazione è certamente preoccupante ed è necessario che vengano immediatamente attivate tutte le iniziative per eliminare pericoli di incendi e salvaguardare la sicurezza di cittadini, beni e strutture pubbliche e privati''.