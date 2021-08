Si gira un film a Monreale, sabato e domenica i cast per comparse e attori

Si tratta di “Antonio Rey”, prodotto da “Ceo Consorcio Global

MONREALE, 24 agosto – Sabato e domenica, 28 e 29 agosto, presso il salone del circolo di Cultura Italia, inizieranno le iscrizioni per il casting del film “Antonio Rey” che verrà girato integralmente a Monreale.

Il film è prodotto dalla società sudamericana Ceo Consorcio Global, che ha dato formalmente incarico all’Associazione “Liberi di lavorare” presieduta da Biagio Cigno di occuparsi della parte logistica/organizzativa.

.Al film parteciperanno alcuni attori tra cui Giuseppe Cascella, che hanno lavorato in “Onore e Rispetto”, Walter Lippa in “Gomorra e Julio Lope in “Squadra Antimafia” che è anche il regista del film.

Gli aspiranti comparse/attori non protagonisti possono presentarsi presso la sede del circolo Italia nelle suddette giornate dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale. Verranno osservate tutte le normative anticovid

Per ulteriori informazioni e possibile contattare tramite e mail ambrax79@mail.com la società di produzione.

Pur non anticipando nulla della trama, diciamo solamente che si tratta di un thriller che alla fine vedrà il protagonista, dopo una vita negativa, riscattarsi.