Ast, al via il rilascio delle tessere per anziani e invalidi

Possibile presentare domanda per gli anziani dal 30 agosto al 23 settembre 2021, per gli invalidi dal 30 agosto al 31 ottobre 2021

MONREALE, 25 agosto – Il Comune di Monreale rende noto che gli anziani in possesso del requisito dell’età, ovvero 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, possono richiedere il rilascio o rinnovo della tessera Ast.

Per richiedere la tessera oltre al requisito anagrafico occorrerà essere in possesso di un reddito ISEE non superiore a 9.600,00 euro in caso di anziano solo; 19.200,00 euro in caso di più componenti.

L’istanza dovrà essere presentata dal 30/08/2021 al 23/09/2021 presso l’Area Promozione Sociale e Territoriale del Comune in Via Venero n. 117.

Gli anziani dovranno allegare all’istanza i seguenti documenti: fotografia formato tessera e modello I.S.E.E. attestante la composizione e il reddito del nucleo familiare.

Gli invalidi con almeno il 67% di invalidità potranno invece presentare istanza dal 30 agosto al 31 ottobre 2021, allegando alla domanda fotografia formato tessera, copia conforme del certificato di invalidità e ricevuta di versamento di 3,38 euro intestato all'Ast.