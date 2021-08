''Riprendiamoci la nostra socialità'': campo estivo per 15 alunni della Margherita di Navarra

MONREALE, 28 agosto –La pandemia ci ha privati delle occasioni di socialità in presenza e questo, come noto, vale soprattutto per la scuola che nei periodi di zona rossa a causa dell’emergenza sanitaria ha dovuto ricorrere alla didattica a distanza.

Grazie ai fondi messi a disposizione dal ministero attraverso il decreto sostegni, la scuola Margherita di Navarra ha potuto mettere in atto un’importante iniziativa per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti. Dopo aver avuto accesso ai fondi, la scuola ha infatti pensato di sfruttare le eccellenze naturalistiche e gestionali dell’Ente Parco Madonie per il recupero della socialità di studentesse e studenti.

Così zaino in spalla, da stamattina e fino al 4 settembre, 15 alunni e 2 docenti accompagnatori, nella natura incontaminata delle Madonie, si riapproprieranno del contatto con la natura e l'ambiente, sperimentando una socialità ormai quasi dimenticata.

''La pandemia ci ha tolto molto in termini di opportunità- sottolinea la dirigente, Patrizia Roccamatisi - privando le nuove generazioni di occasioni di crescita e sviluppo sociale e personale; la nostra scuola ha saputo cogliere tempestivamente l’opportunità del ministero per sfruttare questa occasione di vita di gruppo per le studentesse e gli studenti della nostra scuola''.

All’interno del Parco delle Madonie gli studenti potranno sperimentare la conoscenza dei quattro elementi naturali, cimentarsi in percorsi in sospensione e di attività di orientamento, equitazione, tiro con l’arco e osservazione del cielo notturno.

''I fondi del decreto sostegni ci hanno già permesso di fare conseguire la certificazione EIPASS a 15 alunni della scuola secondaria, a questi si aggiungono ulteriori 15 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, selezionati per merito, ai quali offriamo quest’altra esperienza. Nel prossimo autunno i medesimi fondi, auspichiamo, saranno utilizzati per ulteriori iniziative volte allo sviluppo delle competenze e all’arricchimento dell’offerta formativa e alla proattività dei nostri alunni. L’Istituto Margherita di Navarra - conclude Patrizia Roccamatisi - ha come obiettivo prioritario quello di cogliere ogni possibilità offerta dalle istituzioni per la crescita delle sue studentesse e dei suoi studenti, valorizzando le peculiarità del contesto in cui opera’’.