Monitoraggio Asp, a Monreale solo il 63,06% del target ha completato il ciclo vaccinale

Su 32.745 persone sono 20.648 ad aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Male la fascia d’età 12-60

MONREALE, 2 settembre - Continua il monitoraggio, da parte dell’Azienda sanitaria provinciale, dello stato della campagna vaccinale nell’intera provincia di Palermo. Il report, in riferimento al periodo che va dal 27 dicembre 2020 al 29 agosto 2021, distingue il target delle vaccinazioni in due fasce d’età: la prima dai 12 ai 60 anni e la seconda dai 60 in su. La fascia 12-60 comprende 24.152 persone, e di queste 16.360 hanno ricevuto una sola dose di siero anti Covid (per un valore percentuale pari a 67,74), mentre 13.838 hanno completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda la fascia d’età 12-60, dunque, Monreale rimane nel “limbo”: il livello di copertura vaccinale totale all’interno di questo target si attesta infatti al 57,30%, un valore ben lontano dal 70% auspicabile per evitare eventuali misure restrittive. Migliore la situazione nel caso degli over 60: su un target di 8.593 persone, 7.179 di queste hanno ricevuto almeno una dose di vaccino (per un valore dell’83,54%) e a 6.810 sono state somministrate entrambe le dosi. Dunque la copertura vaccinale per gli over 60 è complessivamente del 79,25%.

Su un target totale composto da 32.745 persone, 23.539 hanno ricevuto una sola dose di vaccino (portando la copertura al 71,89%) mentre 20.648 aventi diritto in tutto hanno completato il ciclo vaccinale: il livello totale di immunizzazione per la nostra comunità si attesta quindi al 63,06%, un valore non ancora adeguato. L’adesione alla campagna vaccinale risulta ancora scarsa, specialmente nella fascia 12-60, che comprende la maggioranza della popolazione: resta dunque alto il rischio di trasmissione del coronavirus, insieme alle probabilità di gravare sui presidi ospedalieri.