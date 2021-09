Cultura, dal ministero dell'Istruzione10 mila euro alla biblioteca del fondo moderno

Il finanziamento dopo che il comune ha aderito ad un bando

MONREALE, 3 settembre – E’ arrivata oggi al Comune di Monreale la nota ufficiale, con la quale vengono destinati all’amministrazione comunale circa 10 mila euro per l’acquisto di libri da destinare al fondo moderno della biblioteca comunale Santa Caterina.

In questa già da un anno è stato avviato dalla responsabile Elisabetta Lo Coco un percorso di rinvigorimento del sito culturale che ospita gli studiosi e studenti monrealesi, che la frequentano. La notizia l’ha resa nota l’assessore alla cultura Rosanna Giannetto, che ha espresso un apprezzamento alla dipendente e a tutto il personale della Biblioteca che sono impegnati in un progetto di valorizzazione del sito culturale nel quale di recente è stata portata avanti una promozione che ha consentito di ricevere centinaia di volumi da parte di case editrici che hanno donato i loro libri all’amministrazione comunale. Il finanziamento riconosciuto è stato ottenuto grazie alla partecipazione della Biblioteca Santa Caterina del Comune, ad un bando del Ministero per il contributo all’editoria e biblioteche .