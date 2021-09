SS. Crocifisso, da oggi in biblioteca una raccolta di scatti di Giuseppe Giurintano

Una copia del libro contenente le immagini del SS. Crocifisso realizzate dal fotografo monrealese è stata donata alla biblioteca comunale

MONREALE, 8 settembre – Stamane nella splendida cornice del Palazzo di Città è stato donato all’amministrazione comunale dal fotografo Giuseppe Giurintano un volume che raccoglie le foto della celebre festa del Santissimo Crocifisso.

Il libro, dal titolo ‘’Lo sguardo, la fede, l’anima’’, è stato consegnato da Giurintano agli assessori Rosanna Giannetto e Letizia Sardisco.

''A nome di tutta l’amministrazione – hanno commentato Rosanna Giannetto e Letizia Sardisco - esprimiamo la più sincera gratitudine per la generosa donazione, che rappresenta un’importante testimonianza storica del nostro paese''.

Fotografo per hobby, collaboratore e promotore di iniziative culturali e sportive locali, Giuseppe Giurintano ha fatto della fotografia la sua passione che cerca di trasferire nelle foto, come lui stesso dichiara, ''per emozionarmi e per emozionare''.

Le immagini del volume, profondamente rappresentative, raccontano la festa del Santissimo Crocifisso che si svolge a Monreale ogni 3 maggio, occasione di una poetica visiva tra le genti che vivono questo tradizionale appuntamento religioso, denso e ricco di voci, luci e profumi. Scenari di vita giornaliera, immortalati da una fotocamera, che diventano immagine.