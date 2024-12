Presentato il calendario 2025 della Pro Loco Monreale

È stato realizzato grazie ad un contest molto partecipato

MONREALE, 21 dicembre – Nei giorni scorsi, durante una manifestazione molto partecipata presso la biblioteca comunale Santa Caterina la Pro Loco ha presentato il calendario 2025: arrivata al terzo anno, per Monreale è ormai una piccola tradizione che si rinnova.

Quest’anno è radicalmente cambiata la formula. Nei primi due anni il calendario è stato creato con le foto del monrealese Giuseppe Giurintano, quest’anno invece è stato lanciato il contest “Cattura la bellezza del territorio di Monreale”, a cui hanno risposto in parecchi e le foto selezionate spaziano dal Duomo normanno al lago Poma e alle assolate campagne agostane vicino Tagliavia.

Il calendario che ha chiesto di “catturare la bellezza” è stato presentato con la collaborazione del Circolo di lettura della Pro Loco: sono state ripercorse le pagine scritte dai viaggiatori che nel XVIII secolo sono arrivati a Monreale ed hanno ammirato principalmente la strada-monumento fatta realizzare dall’arcivescovo Francesco Testa.

A viaggiare erano soprattutto dei giovani intellettuali di buona famiglia che così completavano la loro educazione, venivano in Sicilia dato che la Grecia era impraticabile per via del dominio turco ed erano alla ricerca della classicità. Non erano molto interessati al Duomo, li colpiva molto di più una strada-monumento realizzata da un arcivescovo in una Sicilia dove le strade erano davvero una rarità. E figurarsi le strade arredate con fontane, filari di pioppi e iscrizioni latine come a Monreale.

La presentazione del calendario è stata tutta pensata all’insegna del viaggio nel nostro territorio. Le signore del Circolo di lettura hanno presentato le considerazioni dedicate a Monreale dalla prima Guida turistica scritta da un siciliano: era il 1782 e anche l’autore Ignazio Paternò Castello principe di Biscari magnificava la strada dell’arcivescovo. Ma come si viveva in quell’epoca a Monreale? Un rapido excursus nei bandi emanati annualmente ha portato i partecipanti fra le stradine del paese, dove bisognava stare ben attenti a non sporcare l’acqua delle fontane perché le multe erano salate. E bisognava tenere basse le siepi all’uscita del paese, verso le campagne, per evitare che qualche malintenzionato vi si potesse nascondere.

Ma torniamo alle foto del calendario Pro Loco 2025. Sono stati proiettati due video, entrambi realizzati da Pippo Buzzetta: nel primo video sono state raccolte tutte le foto arrivate; nel secondo, gli autori delle foto selezionate per il calendario hanno raccontato la loro esperienza, hanno descritto il momento particolare in cui è nata proprio quell’immagine che li ha tanto colpiti da catturarla per poi regalarla a noi: è possibile rivederli nel canale Youtube della Pro Loco di Monreale.

