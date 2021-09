Monreale, il Comune adotta il piano biennale di acquisto beni e servizi

In programma spese per telefonia, servizi informativi, spese postali, servizi sociali e lavori pubblici

MONREALE, 16 settembre - Il Comune di Monreale ha avviato l’iter per l’approvazione del piano biennale relativo agli acquisiti di beni e servizi riguardante agli anni 2021/2022.

In pratica, si tratta un vero e proprio quadro generale degli acquisti programmati dall’ente secondo il dettato normativo contemplato dal codice degli appalti per gli acquisti pari o superiori alla soglia dei 40 mila euro. L’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli acquisti previsti dal piano è provvisoria fino all’approvazione del bilancio di previsione, ma i dati in esso contenuti danno un’idea generale della spesa che il Comune intende affrontare alla luce di quest’anno che volge alla fine e soprattutto in vista del prossimo.

La situazione che emerge dagli allegati alla deliberazione adottata dalla giunta municipale prevede per il primo anno acquisti di forniture e servizi per l’importo complessivo di 7.042.193,50 euro: nel dettaglio 1.449.313,35 euro saranno finanziati con entrate vincolate, 698.035,08 euro finanziati con apporto dei privati e 2.259.201,75 euro finanziati con stanziamenti di bilancio. Per il secondo anno, invece, l’importo complessivo è pari a 16.288.624,12 euro di cui 1.509.738,53 euro finanziati con entrate vincolate, 12.564.630,84 euro finanziati con apporto dei privati e 2.214.253,75 euro finanziati con stanziamenti di bilancio.

Tra le spese che figurano in elenco è possibile ritrovarne diverse come quelle legate a telefonia e servizi informativi, spese postali, spese legate a servizi sociali e contributi alle scuole e, infine, quelle legate ai lavori pubblici. Il piano adesso sarà pubblicato per almeno 30 giorni, non solo sull’albo istituzionale ma anche nella sezione ''Amministrazione Trasparente'' del sito internet del Comune.