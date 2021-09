Settembre culturale, ieri la presentazione di ''Melodia della lupa'' di Antonella Vinciguerra

L'evento si è tenuto nella sala del Collegio di Maria

MONREALE, 22 settembre – Proseguono le iniziative culturali pensate per questo mese di settembre. Ieri infatti, nei locali del Collegio di Maria, è stata la volta della presentazione de ''Melodia della lupa'', il nuovo romanzo di Antonella Vinciguerra.

Presenti all'evento culturale l'assessore Rosanna Giannetto, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, e la presidente della Pro Loco monrealese Amelia Crisantino. Ad animare il pomeriggio letture interattive e dibattiti che – partendo dalla narrazione del nuovo manoscritto della Vinciguerra – hanno spesso strizzato l'occhio a questioni che ancora adesso coinvolgono la nostra quotidianità. Nonostante le vicende vissute dalla protagonista si inseriscano nella cornice temporale ricadente negli anni che seguono la fine della Grande Guerra, gli spunti di riflessione che la lettura e la descrizione dei quadri narrativi lasciano sono perfettamente coerenti con il nostro vissuto attuale. E ciò lo si osserva non soltanto con l'esposizione delle conseguenze dell'epidemia spagnola, ma anche con la condizione femminile, soggetta all'autoritarismo maschile già nel primo contesto familiare. Un romanzo di formazione, in sintesi, che – se letto attraverso una prospettiva introspettiva, calata nel personaggio-attrice della storia – rivela il messaggio intimo del testo: il recupero sentito di un'identità fino a quel momento negata.