Cimitero di Monreale, approvato il progetto per la realizzazione dei nuovi loculi

I contributi impiegati fanno capo al Fondo per lo sviluppo e la coesione del settennio 2014 – 2020

MONREALE, 23 settembre – E’ stato approvato il progetto per la realizzazione di nuovi loculi prefabbricati presso il cimitero monumentale di Monreale. Le cifre impiegate nella costruzione di nuovi posti, già avviata, arrivano dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 – 2020 e sono state destinate a regioni quali Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Calabria e Sardegna, per un ammontare complessivo di 75 milioni di euro.

L’obbiettivo è quello di realizzare cospicui investimenti che possano adeguare e rinnovare le infrastrutture sociali. In particolare, tra il 2020 e il 2023 al nostro comune sono destinati circa 225 mila euro (la cifra esatta è di 56.254 euro per ogni anno). Gli elaborati progettuali sono stati portati a compimento dal geometra Giuseppe Sala in collaborazione con l’architetto Pietro Albanese. La spesa per l’anno corrente sarà così distribuita: 49.125 euro per quanto riguarda l’importo dei lavori; gli oneri della sicurezza saranno invece pari a 1.733,99 euro; l’IVA al 10% prevederà 5.085,90 euro. Per gli imprevisti a meno del 5% e per il contributo ANAC, rispettivamente, saranno impiegati 279,11 e 30 euro.