Pioppo, Evergreen: alunni attraversano la strada in sicurezza

Da ieri mattina i “ verdi ” impegnati davanti le scuole della frazione. Servizio garantito sia all ’ entrata che all ’ uscita

MONREALE, 28 settembre – È stato riattivato ieri, dal comando della Polizia municipale, il servizio di attraversamento pedonale sicuro rivolto ai bambini di Pioppo frequentanti le scuole Margherita di Navarra e Benedetto D’Acquisto, mediante l’ausilio dei volontari dell’associazione “Evergreen Protezione Civile”.

Diversi, i genitori, che hanno sollecitato il medesimo servizio già apprezzato lo scorso anno attraverso il costante impegno dei “verdi”. Istanza, che l’assessore delegato alla “Protezione Civile”, Paola Naimi, ha voluto ascoltare per garantire ai bambini della frazione un attraversamento pedonale della strada (notevolmente trafficata) in tutta sicurezza in prossimità dei due istituti scolastici, sia all’entrata che all’uscita.