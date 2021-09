Monreale riparte dalla musica sacra: dal 19 al 26 ottobre la 63ª edizione

La presentazione dell'evento oggi, in una conferenza stampa, nella Sala della Curia del Palazzo Arcivescovile. IL PROGRAMMA

MONREALE, 29 settembre – Rinascere da e con la musica, sfidando limiti e costrizioni che – specialmente in un momento storico come quello in cui ci ritroviamo coinvolti – la dimensione umana può travalicare solo affidandosi alla spiritualità profonda, come quella ad esempio generata da ''semplice'' canto e note.

Questo il messaggio che la 63esima edizione della “Settimana Internazionale di Musica Sacra” intende lanciare, dipanandosi in un programma che – dal 19 al 26 ottobre – intende fare di Monreale una vera e propria cassa di risonanza che comunichi con ciò che è altro. Il programma della manifestazione, presentato oggi in una conferenza stampa tenutasi nella Sala della Curia del Palazzo Arcivescovile, si articolerà in circa 20 eventi che avranno come palcoscenico non soltanto la Cattedrale e il Chiostro monrealesi, ma anche la chiesa della Santissima Trinità al Collegio di Maria e quella del Sacro Cuore, nonché l'abbazia benedettina di San Martino delle Scale e (novità) anche le scuole. Un cartello composito – quello curato dalla direttrice artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Gianna Fratta in sinergia con il Comune di Monreale e l'Arcidiocesi – che godrà della presenza di centinaia di ospiti, tra complessi e artisti di fama mondiale, che si cimenteranno in un ampissimo repertorio.

Un'aria nuova per Monreale, di cultura, che si spera possa elevare la cittadina a un livello più alto, internazionale – come sottolineato dal primo cittadino Alberto Arcidiacono e dall'assessore Geppino Pupella. Importante sarà il coinvolgimento tanto delle scuole quanto del territorio, con particolare riferimento alla produzione vinicola locale che potrà essere degustata in serate specifiche. A spendere d'elogio nei confronti dell'attiva e produttiva sinergia tra istituzioni l'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina. Sinergia che ha dunque coinvolto non solo l'amministrazione locale e regionale, ma anche l'arcidiocesi e il FOSS, capace di mettere sul piatto un programma diversificato per ogni tipo di pubblico. ''Un Festival a tutti gli effetti della musica sacra – come definito dal commissario straordinario e dal sovrintendente della FOSS, Nicola Tarantino e Giandomenico Vaccaro – dal respiro nazionale e internazionale, chiamata alla rinascita dopo un periodo così difficile''. A sottolineare la spiritualità dell'evento ovviamente l'arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi: ''Un'occasione straordinaria in cui la parola iscritta nei monumenti, come la Cattedrale, può incontrarsi con la musica e con il canto, diffondendo un messaggio di pace, armonia e accoglienza''.

“Monreale - ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia - ritorna ad essere capitale della grande musica in Sicilia nella 63esima edizione della Settimana di Musica Sacra che si svolgerà dal 19 al 26 ottobre, non solo nel duomo, ma anche in altre importanti chiese cittadine, fra cui l'abbazia di San Martino delle Scale. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore regionale dello Spettacolo Manlio Messina per avere creduto, anche quest'anno, nelle potenzialità della kermesse e per avere voluto coinvolgere il territorio e le scuole”.

Il programma completo nella gallery pubblicata in basso