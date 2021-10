Monreale, il Comune assegna compostiere in comodato d'uso

Le richieste dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31 ottobre. Ecco i requisiti

MONREALE, 6 ottobre – L’amministrazione comunale, al fine di incentivare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici e ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica, ha emesso un avviso per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di compostiere da 380 litri: lo rende noto l’assessore all’Igiene urbana Salvatore Grippi.

La richiesta dovrà essere presentata al Comune di Monreale esclusivamente mediante il modello scaricabile dalla homepage del sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it. L’utente dovrà essere iscritto nel ruolo TARI dell’ente, da inoltrare esclusivamente all’indirizzo e-mail compostiere.rifiuti@libero.it, entro il 31 ottobre 2021 (termine perentorio). Ai fini dell’assegnazione della compostiera, gli utenti dovranno risultare essere in regola con i pagamenti della TARI sino al 31 dicembre 2020 (e comunque nell’ultimo quinquennio) ed avere a disposizione terreni privati, ricadenti nel territorio del Comune di Monreale, che abbiano una superficie minima di almeno 50 metri quadrati. L’assegnazione delle compostiere avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza, sino all’esaurimento delle stesse. Si evidenzia che gli utenti assegnatari dovranno conferire nella compostiera esclusivamente i rifiuti organici provenienti dal normale uso domestico.