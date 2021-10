Covid-19, 285 i nuovi casi in Sicilia. Prorogata la zona arancione a Francofonte

Il comune del Siracusano è l'unico toccato da tale provvedimento, che sarà in vigore fino al 13 ottobre

PALERMO, 6 ottobre – Il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto la proroga della zona arancione nel comune di Francofonte, in provincia di Siracusa. Il paese è l'unico dell'Isola in cui persistono tali misure restrittive, la cui scadenza è prevista per il 13 ottobre salvo eventuali ulteriori proroghe: a farne richiesta il Dasoe.

Intanto in Sicilia si riscontrano 285 nuovi casi di positività al Covid-19, emersi da 15.697 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende all'1,8% (ieri si attestava al 2%) e delle 6 vittime segnalate quattro fanno capo a oggi. Perviene anche il dato riguardante il numero dei dimessi guariti (+1.275), mentre gli attuali positivi alla malattia sono 12.372; di questi, 389 sono ricoverati con sintomi (-20) e 49 in rianimazione. La provincia di Palermo conta oggi 23 contagi in più ed è quella di Siracusa a registrarne il numero più alto nell'Isola (+63). In tutta la penisola sono stati accertati 3.235 nuovi casi di coronavirus, 39 vittime e un tasso di positività pari all'1,1%.