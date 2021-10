Coronavirus, si avvicina il ritorno della Sicilia in zona bianca

Previsto per sabato 9 il cambio di fascia. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza

PALERMO, 7 ottobre – La Sicilia si appresta a tornare in zona bianca. L'ufficialità del provvedimento dovrebbe pervenire domani, anche se il ministro della Salute Roberto Speranza ha già sottolineato il calo della curva epidemiologica nella nostra Isola, requisito fondamentale per allentare tutte le restrizioni finora vigenti.

La nostra regione potrebbe dunque tornare bianca già da sabato 9, come affermato anche dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Il tasso dei ricoveri si mantiene infatti basso e al momento la Sicilia conta circa duemila nuove infezioni ogni sette giorni, un dato che può essere considerato confortante rispetto a quelli riguardanti le precedenti ondate. Il ritorno dell'Isola in bianco sarà ovviamente possibile anche grazie al sempre crescente numero di persone vaccinate, nonostante province quali il Catanese, quella di Messina e il Siracusano rappresentino la "maglia nera" in fatto di numero di vaccinati.