Alla Pro Loco un immobile a piazza Guglielmo in comodato d'uso per otto anni

I locali (una parte) sono quelli di fronte l'ufficio postale

MONREALE, 8 ottobre – E' con un formale atto deliberativo da parte della Giunta che il Comune consegna in comodato d'uso, per otto anni, un arte dei locali siti in Piazza Guglielmo II – di fronte l'ufficio postale – all'associazione Pro Loco di Monreale.

I locali di proprietà comunale erano stati concessi, mediante una deliberazione del 2015, per cinque anni all'Associazione Nazionale Carabinieri per essere poi – come si legge nelle premesse dell'atto pubblicato – riconsegnati all'amministrazione comunale. Considerata la richiesta avanzata proprio dalla Pro Loco, associazione locale senza scopo di lucro – rappresentata dalla presidente Amelia Crisantino - impegnata nella realizzazione di manifestazioni di interesse turistico, sportivo e culturale al fine di poter valorizzare nel modo opportuno tutte le risorse che il territorio offre, il Comune ha deciso di assecondare tale proposta assegnando all'associazione parte dei locali siti appunto in piazza Guglielmo II, di fronte l'ufficio postale.