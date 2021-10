Vaccinazione anti Covid, somministrazioni della terza dose in tutti i centri Asp di Palermo

Prosegue la campagna di prossimità: 27 le tappe in due settimane

PALERMO, 8 ottobre – Porte aperte in tutti i 16 centri vaccinali dell’Asp di Palermo alla somministrazione della terza dose (dose addizionale e dose booster) agli aventi diritto. Basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento per ricevere, senza prenotazione, il siero anti Covid.

In tutto il territorio di competenza dell’Asp di Palermo prosegue senza sosta anche la vaccinazione di prossimità. Una iniziativa quest’ultima che ha consentito di somministrare 21.798 dosi di siero direttamente nelle scuole o nei luoghi di aggregazione dei comuni della provincia o nei quartieri della città di Palermo.

Sono complessivamente 27 le tappe programmate nelle prossime due settimane: anche in questo caso sarà possibile aderire senza necessità di prenotazione. Questo, nel dettaglio, il calendario: 9 e 10 ottobre Isola delle Femmine (Champions Cup Beach Handball 2021); 11 ottobre Istituto scolastico Vincenzo Ragusa di Palermo; 12 ottobre Chiesa Santa Chiara Palermo; 12 ottobre Chiesa San Giuseppe di Piano Maglio Altofonte; 13 ottobre Istituto Comprensivo Maneri Ingrassia Don Milani di Palermo; 13 ottobre Chiesa S. Maria Maddalena di Borgetto; 13 ottobre Istituto Comprensivo Politeama di Palermo; 14 ottobre Scuola Vittorio Emanuele Orlandodi Palermo; 14 ottobre Chiesa Parrocchiale di Maria SS Immacolata di Piazza Matrice a San Cipirrello; 14 ottobre Scuola Armaforte di Altofonte; 14 ottobre Istituto Comprensivo Pollina di San Mauro Castelverde; 15 ottobre Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Palermo; 15 ottobre sede comunale di Misilmeri; 15 ottobre Istituto Scolastico Ugo Mursia di Carini; 15 ottobre Istituto Comprensivo Karol Wojtila di Santa Flavia; 16 ottobre Chiesa di San Giuseppe al Borgo Vecchio di Palermo; 16 ottobre Istituto Comprensivo Evola di Trappeto; 16 ottobre Istituto Comprensivo di Bolognetta; 16 ottobre Istituto Comprensivo Laura Lanza di Carini; 17 ottobre La “Domenica in Favorita” (Villa Niscemi) a Palermo; 17 ottobre Santuario Madonna dell’Olio di Blufi; 18 ottobre Istituto Comprensivo di Petralia Soprana; 20 ottobre Istituto Comprensivo Rapisardi-Garibaldi di Palermo; 21 ottobre Istituto Mario Rutelli di Palermo; 23 ottobre Istituto Comprensivo Guglielmo II di Monreale; 24 ottobre “Domenica in Favorita”, (Villa Niscemi) a Palermo.