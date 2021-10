Coronavirus, 283 nuovi contagi e 507 guariti in Sicilia

Ancora in diminuzione i ricoveri, mentre si attesta all'1,6% il tasso di positività. 9 le vittime

PALERMO, 9 ottobre – Nella nostra Isola sono stati registrati 283 nuovi casi di positività al coronavirus, a fronte di 17.122 analisi processate. La Regione segnala 9 vittime e 507 dimessi guariti. Il tasso di positività è all'1,6% e la Sicilia si situa in terza posizione in Italia per numero di contagi giornalieri.

Risultano ancora in calo i ricoveri: questi sono 390 in degenza ordinaria (-15) e 42 nelle terapie intensive (+2). In provincia di Palermo si riscontra un incremento di persone positive al Covid-19 pari a 55, mentre il Catanese è al primo posto nell'Isola (+120). L'intera nazione conta 2.748 contagiati in più nonché 46 vittime e un tasso di positività che sfiora l'1% (esso è pari allo 0,8%).