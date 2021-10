Covid-19, 273 nuovi casi e tasso di positività al 2% in Sicilia

Tornano a calare i ricoveri, mentre si registra una vittima. 878 i dimessi guariti

PALERMO, 12 ottobre – Si mantiene stabile la curva epidemiologica da Covid-19 in Sicilia: nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 273 nuovi positivi, emersi da 13.879 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari. L’incidenza di positività si attesta a 42 unità ogni 100 mila abitanti e il tasso di positività è del 2%.

Delle 12 vittime segnalate dalla Regione una soltanto fa capo a oggi, mentre l’Isola è la terza in Italia per numero di contagi giornalieri da coronavirus. Le persone guarite sono 878 e nella nostra provincia si registrano 54 casi in più, contro i 99 di Catania. I siciliani ricoverati sono 340 in degenza ordinaria (-5) e 39 in rianimazione (-3); a livello nazionale si accertano 2.494 nuovi positivi, 49 decessi e un tasso di positività pari allo 0,8%.