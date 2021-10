Coronavirus, in Sicilia 304 nuovi casi emersi da oltre 17 mila tamponi

Il tasso di positività, all'1,8%, risulta in calo. Sono 9.282 le persone attualmente contagiate

PALERMO, 13 ottobre – Sono di nuovo in aumento i casi di positività al coronavirus nella nostra regione, ma a fronte di un numero maggiore di tamponi: i nuovi positivi sono 304, emersi da 17.276 analisi processate. Il tasso di positività si attesta all'1,8%: è quanto riportato nel bollettino ufficiale, che segnala anche 6 vittime (di cui 5 riconducibili ad altri giorni) e 1.045 persone negativizzate.

Dei 9.282 attuali positivi nell'Isola, 324 sono ricoverati con sintomi (-26) e 41 in terapia intensiva (+2). In provincia di Palermo si registrano 43 nuovi contagi ma è boom nel Catanese, dove se ne riscontrano 127. La Sicilia è la terza regione in Italia per numero giornaliero di nuovi positivi e in tutta la penisola sono state accertate 2.772 nuove infezioni, 37 vittime e un tasso di positività pari all'1%.