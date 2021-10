Coronavirus, 183 nuovi positivi in Sicilia. Scattate le prime sospensioni per chi non ha il green pass

Presso l'ospedale Civico - Di Cristina - Benfratelli i lavoratori sospesi sono una quarantina. Provvedimenti simili anche all'Asp e all'Amat

PALERMO, 15 ottobre – Da oggi è entrato in vigore l'obbligo di esibizione del green pass per tutti i tipi di lavoratori. E' quanto previsto dal decreto a firma del Presidente del Consiglio Mario Draghi; ma tra i dipendenti pubblici non pochi sono risultati sprovvisti della certificazione verde e ciò ha fatto scattare le prime sospensioni nel capoluogo.

All'ospedale Civico 22 infermieri, 3 medici, circa 10 operatori amministrativi e 5 tecnici, non essendo in possesso del documento, saranno sospesi dal servizio. La stessa sorte è toccata a 4 dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale e a 2 autisti dell'Amat. Impedito invece, all'Ars, l'ingresso di 2 parlamentari regionali anch'essi privi della certificazione verde. Al porto, a Palazzo delle Aquile nonché negli uffici pubblici non sono stati presi simili provvedimenti. Tali notizie pervengono oltre al bollettino giornaliero, secondo il quale la Sicilia conta 183 nuovi positivi (emersi da 15.066 analisi processate), con un tasso di positività dell'1,2%) e una sola vittima (le altre 11 segnalate fanno capo a giornate differenti). I dimessi guariti sono 971 e i ricoverati sono rispettivamente 259 in degenza ordinaria (-32) e 43 in terapia intensiva (+2). Nella nostra provincia sono stati riscontrati 20 nuovi contagi, mentre il capoluogo etneo ne presenta 74. Solo 1 nuovo caso, invece, nel Messinese. In tutta la penisola sono stati accertati 2.732 nuovi casi di positività al coronavirus (su 506.043 tamponi effettuati), 42 vittime e un tasso di positività pari allo 0,5%.