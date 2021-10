Green Pass, primi controlli al Comune: tutti erano in regola

Tutti gli uffici sono stati dotati di cellulari muniti dell’apposita App

MONREALE, 16 ottobre – Disco verde al Comune di Monreale, almeno dopo il primo giorno di validità delle nuove disposizioni, in materia di Green Pass. Tutti i controlli effettuati hanno messo in luce la posizione regolare di amministratori, dipendenti ed utenti.

Ieri, come è noto, giorno in cui l’obbligo di disporre della certificazione verde per accedere ai pubblici uffici è entrato in vigore, sono scattati i controlli condotti dal dirigente Maurizio Busacca, individuato quale responsabile dal segretario comunale, Francesco Fragale. Ad essere controllati anche i componenti della giunta, sindaco Arcidiacono in testa: tutti erano in regola, perché possessori di certificazione verde o di un tampone negativo recente. Tutti, pertanto, avevano legittimità ad accedere nei locali comunali.

I controlli sono stati resi possibili dalla dotazione di cui dispone adesso il Comune. Tutti gli uffici, in pratica, dispongono di un cellulare, munito della App idonea a verificare la validità del Green Pass, con cui è stato scansionato il certificato in formato “QR code” spesso presente su tutti gli smartphone (è possibile, peraltro, possederlo pure in formato cartaceo).

I controlli, però, non cesseranno. E’ intenzione del Comune (oltre che una disposizione di legge) continuare a verificare la validità dei Green Pass per rendere efficace il concetto di prevenzione con cui si evitano spiacevoli inconvenienti che in questo caso possono mettere a rischio la salute della comunità.