Coronavirus, sono 229 i nuovi positivi nella nostra Isola

Le analisi processate sono 9.789. Diminuiscono di 5 unità i ricoveri

PALERMO, 17 ottobre – Nella giornata di oggi la curva epidemiologica in Sicilia presenta di nuovo una flessione: i casi di positività al coronavirus sono infatti 229, riscontrati su 9.789 analisi processate (ciò conduce il tasso di positività al 2,3%). Le due vittime comunicate dalla Regione sono riconducibili ad altri giorni, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 258 unità.

La nostra Isola è settima in Italia per contagi giornalieri, e i ricoverati tra degenze ordinarie e terapie intensive sono 5 in meno rispetto alla giornata precedente. A livello provinciale è Catania a registrare il numero più alto di infezioni (+63), nel giorno in cui Palermo ne conta 35. In tutta la penisola sono emersi 2.437 contagi in più, 24 decessi e un tasso di positività pari allo 0,6%.