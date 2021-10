Coronavirus, di nuovo in calo i casi in Sicilia: sono 291

I tamponi processati sono stati 12.159. Attualmente 6.541 persone risultano positive alla malattia

PALERMO, 23 ottobre – Nella nostra Isola sono 291 i casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi, a fronte di 12.159 analisi effettuate. Dal bollettino giornaliero pervengono i dati riguardanti decessi e guarigioni: essi sono rispettivamente 6 (tutti riconducibili ad altri giorni) e 439.

La nostra regione è sesta in Italia per numero di nuovi contagi e il tasso di positività è del 2,4%. Attualmente i positivi al virus da SARS-CoV-2 sono 6.541, di cui 310 ricoverati in degenza ordinaria e 42 in rianimazione. E' la provincia di Messina la più colpita nelle ultime ventiquattro ore, con 91 nuovi casi di coronavirus. A Palermo e a Catania ne sono stati registrati, rispettivamente, 68 e 79. A livello nazionale sono stati accertati 3.908 nuovi positivi, 39 vittime e un tasso di positività pari allo 0,79%.