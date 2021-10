Covid-19, di nuovo in aumento i positivi in Sicilia: sono 375

Il tasso di positività è arrivato al 3,8%. Le 7 vittime segnalate fanno tutte capo ad altri giorni

PALERMO, 24 ottobre – Sono 375 i nuovi contagi da coronavirus nella nostra regione, riscontrati su 9.752 analisi processate tra tamponi molecolari e test rapidi. Il tasso di positività è pai al 3,8% e le 7 vittime segnalate sono tutte riconducibili ad altri giorni. Sono ancora 6.668 i siciliani positivi all'infezione.

Di questi, 267 sono ricoverati in degenza ordinaria e 42 in rianimazione. La provincia di Palermo registra un incremento dei casi pari a 41 unità, mentre nel Catanese questi sono ben 191. La Sicilia è oggi al quinto posto in Italia per numero di contagi giornalieri e in tutta la penisola si accertano 3.725 nuovi positivi al Covid-19, 24 decessi e un tasso di positività dello 0.9%.