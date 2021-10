Coronavirus, 443 nuovi contagi e nessuna vittima in Sicilia

Il tasso di positività schizza al 4,4% e la regione è di nuovo prima in Italia per numero di infezioni giornaliere

PALERMO, 25 ottobre – Si attesta a 443 unità il numero dei nuovi contagi da coronavirus nella nostra regione, a fronte di 10.037 analisi processate tra tamponi molecolari e test rapidi. Il tasso di positività è schizzato al 4,4% ma non si riscontra nessuna nuova vittima. Ancora 7.030 siciliani sono positivi alla malattia, mentre 81 persone sono definitivamente guarite. La Sicilia è di nuovo al primo posto in Italia per incremento giornaliero dei casi.

Nelle strutture ospedaliere si trovano 290 pazienti in degenza ordinaria e 39 in terapia intensiva. La provincia di Palermo registra un incremento dei casi pari a 42 unità, mentre nel Catanese si registra un nuovo boom (+282). In tutta la penisola si accertano 2.535 nuove infezioni da Covid-19, 30 decessi e un tasso di positività dell'1,13%.