Il nuovo parco giochi della Novelli intitolato a Laura Raimondo

La donna, scomparsa lo scorso mese di giugno, era un'ostetrica conosciuta dalla popolazione monrealese

MONREALE, 26 ottobre – Si chiamerà parco giochi "Laura Raimondo" il nuovo spazio ludico a fianco alla scuola elementare Novelli, da poco ultimato e destinato ai piccoli monrealesi.

È con atto amministrativo specifico che la Giunta Municipale ha provveduto stamane all'intitolazione ufficiale. Laura Raimondo, recentemente scomparsa giusto lo scorso mese di giugno, era una donna conosciuta nel panorama cittadino. Nel 1953, dopo aver superato con esito positivo gli esami all'università di Palermo, si era diplomata in ostetricia, esercitando la propria professione per ben 40 anni. Come si legge nella sua biografia - allegata all'atto di intitolazione - è stata "una donna che (nata negli anni '20) ha dato un'innovazione al concetto stesso di donna che non si occupava più soltanto della cura familiare, ma una donna che può acquisire titoli, farsi una cultura propria, lavorare ed essere indipendente e autonoma. È sempre stata una donna creativa, flessibile, che guardava oltre trovando sempre soluzioni originali, mai scontate talvolta andando contro tendenza. Fu la prima donna per esigenze lavorative a prendere la patente e a mettersi su un'automobile per accompagnare le sue pazienti in ospedale in caso di necessità. È stata un punto di riferimento per la popolazione monrealese, era sempre pronta ad aiutare gli altri ed assisteva chiunque chiedesse il suo aiuto con amore e dedizione".