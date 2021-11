Vento forte, cade un grande ficus vicino piazza Matteotti

Si trovava all'interno di un vaso di ridotte dimensioni, immediato l'intervento

MONREALE, 4 novembre – L'intervento di potatura era in effetti in programma, ma le forti raffiche di vento che hanno sferzato ieri tutto il territorio alla fine l'hanno fatto crollare.

La fortuna – inevitabile dirlo – è che in quel preciso istante nessuno si ritrovasse a passare nelle immediate vicinanze, se non altro perché le significative dimensioni della pianta avrebbero certamente potuto causare più di qualche semplice danno. Il vaso in cui il ficus era contentuto – ci informano – era ormai divenuto troppo esiguo perché riuscisse efficacemente a contenere l'albero, fronteggiandone quindi nel modo adeguato le oscillazioni a cui anche una semplice raffica di vento poteva sottoporlo. Motivo per cui l'intervento di potatura, al fine di alleggerirne quanto più possibile il peso, era già stato pianificato. Il forte vento che ieri sera si è abbattuto sul territorio però sembra aver anticipato tutti. Dopo la segnalazione del crollo, avvenuto verosimilmente nella prima serata di ieri, tempestivo è stato l'intervento grazie al quale si è provveduto a liberare il breve tratto pedonale. Nella giornata di oggi dunque tutte le fronde dovrebbero essere ritirate.