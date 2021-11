Gettare i rifiuti nei sacconi neri, una brutta pratica che non si fa

Succede spesso in varie parti del territorio, nonostante sia vietato. L’appello della ditta

MONREALE, 10 novembre – E’ innanzitutto una questione di civiltà. Ma prima ancora è una questione di rispetto delle regole. Conferire la spazzatura nei sacchi neri è proibito da un’ordinanza sindacale. Continuare a farlo significa un pesante aggravio di costi per la comunità e di fatica per gli operatori.

Le foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo si riferiscono a ciò che è successo stamattina in via Pio La Torre a Monreale, zona case popolari, ma sono analoghe alle scene che si verificano un po’ dovunque sul territorio. Cittadini che, infischiandosene delle regole, nella fattispecie dell’ordinanza emessa dal sindaco Alberto Arcidiacono, continuano a gettare i loro rifiuti dentro sacconi neri di cellophane dentro i quali, ovviamente è possibile mettere di tutto e di più. Con buona pace della raccolta differenziata.

Sapete qual è il risultato? Che il personale della ditta Ecolandia è costretto ad aprirli tutti, uno per uno e raccogliere i rifiuti manualmente, con la pala. Un lavoro, non soltanto indecoroso, ma che soprattutto comporta un aggravio di tempi e di costi.

Se, infatti, per ipotesi, i sacchi dovessero essere caricati sui mezzi, una volta arrivati in discarica, gli operatori della ditta verrebbero invitati a riportarseli indietro, perché in discarica non li fanno entrare. Con tutte le conseguenze del caso. Ed allora, non è meglio seguire le regole e conferire correttamente?

“Faccio un appello a tutti i cittadini – afferma il responsabile della raccolta della ditta Ecolandia, Fabio Adimino – perché tutti gettino i loro rifiuti così come prevede l’ordinanza sindacale, non inserendoli nei sacconi neri che ormai sono vietati. Faccio appello, infine, all’amministrazione comunale di predisporre maggiori controlli per evitare questo malcostume”.