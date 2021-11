Monreale, torna a funzionare la fontana di San Benedetto in aula consiliare

Pupella: “Abbiamo voluto riportare questo simbolo nel suo luogo d’elezione

MONREALE, 12 novembre – E’ stata ricollocata per volontà dell’amministrazione comunale, la fontana di San Benedetto in aula consiliare ex refettorio dei monaci Benedettini all’interno del complesso monumentale Guglielmo II.

La fontana, nella quale è tornata a scorrere anche l’acqua, è tra i simboli più identitari del sito che mancava dalla sala dagli anni ’90, dopo essere stata installata negli anni ’60. A seguire tutte le fasi di ristrutturazione è stato l’assessore Geppino Pupella che l’aveva individuata in alcuni magazzini comunali. "Abbiamo voluto riportare questo simbolo - afferma - per la nostra comunità nel suo luogo d'elezione, nell’ambito dei lavori di restauro che stiamo definendo”.

Le fontane di Monreale rappresentano un vero e proprio itinerario turistico-culturale. Sulla loro storia sono custodite delle vere e proprie rassegne che esaminano le opere d’arte più significative. Secondo la regola di San Benedetto all’interno di ogni refettorio venivano installati sempre, una fontana dove i monaci potevano lavarsi le mani prima e dopo i pasti ed anche il pulpito per le letture e le preghiere dei monaci.