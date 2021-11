Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, incontro con i carabinieri a Monreale

L’evento si inserisce all’interno di un ciclo di incontri informativi contro il fenomeno delle truffe agli anziani organizzato dalla Compagnia carabinieri di Monreale

MONREALE, 13 novembre – Si è tenuto questa mattina all’interno dell’aula consiliare del comune di Monreale l’incontro pubblico contro il fenomeno delle truffe agli anziani organizzato dalla Compagnia carabinieri di Monreale.

L’evento che coinvolge anche le frazioni di Monreale con altri appuntamenti organizzati sul territorio, ha l’obiettivo di mettere in guardia sulle tecniche ingannevoli messe in pratica dai truffatori ai danni soprattutto degli anziani. Dall’invio di anomali messaggi telefonici alla finta ''perdita di gas'': sono davvero numerose le strategie adottate dai malviventi per cercare di ottenere la fiducia delle loro vittime.

L’evento informativo odierno è stato attuato dalla Compagnia carabinieri di Monreale in sinergia con la locale sezione dell’associazione nazionale carabinieri, l’amministrazione comunale e il Corpo italiano del soccorso dell’ordine di Malta. Ad aprire l’incontro sul tema è stato l’intervento di Anna Rita Catalano, moderatrice del dibattito in rappresentanza del Corpo italiano del soccorso dell’ordine di Malta di cui è capo gruppo per Palermo.

Il momento dei saluti istituzionali per il comune di Monreale è stato affidato al sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri e tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell’evento. Sull'argomento oggetto dell’incontro sono intervenuti il comandante della Compagnia carabinieri di Monreale, Andrea Quattrocchi, e il comandante della Stazione carabinieri di Monreale, Antonio La Rocca.

In particolare, il capitano Andrea Quattrocchi ha illustrato nel corso del suo intervento alcuni consigli dell’Arma per tutelarsi da truffe e raggiri, dalla necessità di non fidarsi delle apparenze alle regole elementari da seguire come nel caso di anomali contatti telefonici o su internet. A seguire il maresciallo Antonio La Rocca ha, invece, presentato al pubblico alcuni casi inerenti il tema trattato occorsi durante la sua esperienza di servizio al fine di rappresentare esempi concreti da monito per il pubblico presente in sala.

Per l’associazione nazionale carabinieri di Monreale è intervenuto il presidente Giuseppe Cortigiani, che, oltre a portare il suo saluto, ha ribadito il proprio impegno e quello dell’associazione a portare avanti sul territorio di Monreale eventi informativi rivolti agli anziani. Per il comune di Monreale è intervenuta l’assistente sociale Anna Maria La Corte che ha relazionato sull’aspetto psicologico legato al fenomeno della truffa sugli anziani e sulle possibili attività che sul piano sociale possono essere messe in campo come antidoto, dall’istituzione di sportelli d’ascolto alla necessità di potenziamento dei servizi socio-assistenziali.

Al pubblico presente in sala è stato donato un depliant dal titolo ''Un bene di inestimabile valore da tutelare: i nostri nonni'' contenente i consigli dell’Arma dei carabinieri rivolti agli anziani per non incorrere in truffe.