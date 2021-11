Contrasto delle truffe agli anziani, terzo incontro con i carabinieri a Pioppo

Terzo evento del ciclo di incontri pubblici contro il fenomeno delle truffe agli anziani organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Monreale.

MONREALE, 15 novembre – Si è tenuto questo pomeriggio all’interno dell’istituto comprensivo statale ''Margherita di Navarra'' il terzo incontro pubblico contro il fenomeno delle truffe agli anziani organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Monreale.

L’evento ha coinvolto anche la frazione di Pioppo con lo scopo di contrastare, attraverso la conoscenza dei fenomeni e la necessaria formazione, i reati e le truffe ai danni degli anziani, coinvolgendoli in un percorso formativo ed informativo su tale tematica.

All’evento odierno hanno preso parte il comandante della stazione carabinieri di Pioppo, Dario Lo Cascio; il presidente dell’associazione nazionale carabinieri di Monreale, Giuseppe Cortigiani con il vice presidente, Vito Lucchesi; la dirigente dell’istituto scolastico ''Margherita di Navarra'', Patrizia Roccamatisi.

Dopo i saluti istituzionali, il maresciallo maggiore Dario Lo Cascio ha relazionato sull’argomento oggetto dell’evento, presentando ai partecipanti all'incontro alcuni consigli dell’Arma per tutelarsi da truffe e raggiri insieme con l'indicazione di alcune regole elementari da seguire in caso di eventi sospetti che rientrino nelle casistiche più diffuse legate a questo fenomeno.

Al pubblico presente in sala, infine, è stato donato al termine dell’incontro un depliant contenente i consigli dell’Arma dei carabinieri rivolti agli anziani per non incorrere in truffe e raggiri.