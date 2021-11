Incidente sulla circonvallazione, due vetture coinvolte, due feriti non gravi

L’impatto stamattina poco dopo le 6 all'altezza dell'incrocio con via Santa Liberata

MONREALE, 27 novembre – Ancora un incidente, l’ennesimo in quel punto, si è verificato all’alba di oggi sulla circonvallazione di Monreale, all’altezza del bivio con via Santa Liberata. Coinvolte due vetture. Una Audi Q2 bianca ed un’Opel Astra nera. Due le persone rimaste ferite.

Per cause sulle qual indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale, intervenuti sul posto, ma che non dovrebbero essere distanti dalla velocità sostenuta di una delle due macchine, aggravate dall’asfalto reso viscido dalla pioggia, le due vetture sono entrate in contatto. L’Audi, addirittura si è capovolta, finendo fuori dalla sede stradale, con gli airbag che si sono aperti a causa dell’impatto.

Oltre ai carabinieri, cui è toccato pure il compito di dirigere la viabilità, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno provveduto a trasportare i feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze apparenti, al vicino Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo.

Difficile al momento effettuare una ricostruzione. Probabile che una delle due vetture abbia effettuato qualche manovra sbagliata favorendo l’impatto con l’altra.